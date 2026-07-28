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        Manisa'da inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaat halindeki apartmanın 4. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Manisa'da inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaat halindeki apartmanın 4. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Osman Tezcan (52), 4. kattan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Tezcan, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        Buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Tezcan, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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