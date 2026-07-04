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        Manisa'da inşaattan düşen müteahhit öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde inşaat halindeki binanın 4. katından düşen müteahhit hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Manisa'da inşaattan düşen müteahhit öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde inşaat halindeki binanın 4. katından düşen müteahhit hayatını kaybetti.


        Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki şantiye alanına giren müteahhit Faruk Cengel (68), binanın 4. katından zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Cengel, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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