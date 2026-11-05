Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 13 kilo esrar ele geçirildi

        Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 13 kilo esrar ele geçirildi

        Manisa'nın Selendi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda 13 kilo 200 gram kubar esrar ve 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 13 kilo esrar ele geçirildi

        Manisa'nın Selendi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda 13 kilo 200 gram kubar esrar ve 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.Y. (44) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmaların ardından dün şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; 13 kilo 200 gram kubar esrar ile 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Uyuşturucu maddelere el konulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli K.Y.'nin bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        Benzer Haberler

        Manisa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Manisa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray Daikin: 0-3
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray Daikin: 0-3
        Başkan Çetin Akın: "Şapkada tavşan kalmadı artık" Turgutlu Belediye Başkanı...
        Başkan Çetin Akın: "Şapkada tavşan kalmadı artık" Turgutlu Belediye Başkanı...
        Kula'da eski asbest boruların yerini sağlıklı içme suyu hatları aldı
        Kula'da eski asbest boruların yerini sağlıklı içme suyu hatları aldı
        Başkan Çetin Akın, "2027 yılında Irlamaz 2. Etapla ilgili halkımıza verdiği...
        Başkan Çetin Akın, "2027 yılında Irlamaz 2. Etapla ilgili halkımıza verdiği...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı: "Suçluları henüz niyet aşamasındayken...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı: "Suçluları henüz niyet aşamasındayken...