Manisa'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Manisa'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda il merkezinde belirlenen 4 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 9 tabanca gövdesi, 2 av tüfeği, 18 fişekle çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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