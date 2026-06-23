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        Manisa'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Manisa'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 19:43 Güncelleme:
        Manisa'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Manisa'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda il merkezinde belirlenen 4 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 9 tabanca gövdesi, 2 av tüfeği, 18 fişekle çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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