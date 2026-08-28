Manisa'da kadınlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Türk bayrağı ördü

Usta öğretici Emine Gülsen de kalıcı ve anlamlı bir eser kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Demircili kadınlarla bayrak örmeye karar verdik. Ördüğümüz bayrak ile 30 Ağustos akşamı fener alayında yürüyüşe katılacağız." dedi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kadınlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Demirci'nin kurtuluşu dolayısıyla 1813 motiften oluşan Türk bayrağı ördü.

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