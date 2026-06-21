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        Manisa'da kızını bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde babası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Manisa'da kızını bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde babası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.


        Alınan bilgiye göre, boşandıktan sonra Caberkonaklı Mahallesi'ndeki babaevine dönen Birsen Y. (23) ile babası Ü.Y (56) arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Bunun üzerine baba bıçakla kızını ölürdü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Baba jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Birsen Y'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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