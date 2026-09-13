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        Manisa'da "Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri"nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu

        Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen 29. Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanlığını Feyzullah Aktürk kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Manisa'da "Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri"nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu

        Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen 29. Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanlığını Feyzullah Aktürk kazandı.

        Kula Belediyesi tarafından 4 Eylül Mahallesi'ndeki güreş sahasında gerçekleştirilen organizasyonda, 30'u başpehlivan olmak üzere 400 sporcu katıldı.

        Etkinlikte konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, güreşe destek olmaya ve geleneksel yağlı pehlivan güreşini yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise kültürel etkinliklere sahip çıkarak, güreş geleneğini daha iyi yerlere getireceklerini ifade etti.

        Feyzullah Aktürk'ün başpehlivan olduğu güreşlerde Serhat Gökmen ikinci, Ali Gürbüz ve Erkan Taş üçüncü oldu.

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        Müsabakaları çok sayıda güreşsever izledi.

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