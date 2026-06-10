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        Manisa'da orman yangını çıktı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Manisa'da orman yangını çıktı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Derbent ile Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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