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        Manisa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 01:44 Güncelleme:
        Manisa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Enes Ç'nin kullandığı 09 HG 110 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Erdem G’ye ait 45 AOB 175 plakalı traktörle Bağlıca Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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