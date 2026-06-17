Manisa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Enes Ç'nin kullandığı 09 HG 110 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Erdem G’ye ait 45 AOB 175 plakalı traktörle Bağlıca Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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