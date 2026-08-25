Manisa'da "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi

Doğruluk, dürüstlük, merhamet ve kardeşlik gibi değerlerin Hz. Muhammed'in Müslümanlara mirası olduğunu vurgulayan Kabukçu, bu anlamda ailenin önemine de dikkati çekti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Hz. Muhammed'in hayatı, mücadelesi ve örnek ahlakına ilişkin bilgiler verdi.

Manisa'da Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans gerçekleştirildi.

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