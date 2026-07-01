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        Manisa'da suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 00:33 Güncelleme:
        Manisa'da suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekipler, 26 Haziran'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


        Yapılan aramalarda, çeşitli doküman, cep telefonları ile av tüfeği ve fişek ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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