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        Manisa'da tırın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 22:23 Güncelleme:
        Manisa'da tırın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, D300 kara yolu Kula-Ahmetli istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki yabancı uyruklu Rsl Elsalih'e çarpıp olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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