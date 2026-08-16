Manisa'da trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü ile yolcu gözaltına alındı

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

M.E.C'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymamak, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak ihlallerinden toplam 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir otomobildeki kadın yolcunun açılır tavan üzerinde seyahat ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldı.

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