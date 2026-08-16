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        Manisa'da trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü ile yolcu gözaltına alındı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin açılır tavanına yolcunun çıktığı görüntülere ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Manisa'da trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü ile yolcu gözaltına alındı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin açılır tavanına yolcunun çıktığı görüntülere ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir otomobildeki kadın yolcunun açılır tavan üzerinde seyahat ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince incelenen görüntülerde 64 EU 340 plakalı otomobilin sürücüsünün M.E.C. (20) olduğu tespit edildi.

        Sürücü ile araçtaki kadın gözaltına alındı.

        M.E.C'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymamak, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak ihlallerinden toplam 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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        Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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