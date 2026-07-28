Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta 3 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta 3 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'da uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta 3 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'da uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma gişeleri çıkışında şüpheli bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 59 bin 212 sentetik ecza ile 1 kilo 902 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili sürücü ile araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        Avrupa birincisi oldu
        Avrupa birincisi oldu
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!

        Benzer Haberler

        Şehzadeler'de kurumlar arası iş birliği güçleniyor
        Şehzadeler'de kurumlar arası iş birliği güçleniyor
        Şehit aileleri ve gaziler için Manisa'da güç birliği
        Şehit aileleri ve gaziler için Manisa'da güç birliği
        Otoyoldaki operasyonda bir araçta 59 bin adet hap ve 2 kiloya yakın uyuştur...
        Otoyoldaki operasyonda bir araçta 59 bin adet hap ve 2 kiloya yakın uyuştur...
        Başkan Balaban sanayi esnafının sorunları yerinde inceledi
        Başkan Balaban sanayi esnafının sorunları yerinde inceledi
        Akhisarlı pedallar Bursa'da zirveye çıktı
        Akhisarlı pedallar Bursa'da zirveye çıktı
        Flamingoları havalandıran SUP keyfi cezayla bitti
        Flamingoları havalandıran SUP keyfi cezayla bitti