Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta 3 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'da uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 28.07.2026 - 12:52 Güncelleme:
Manisa'da uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma gişeleri çıkışında şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 59 bin 212 sentetik ecza ile 1 kilo 902 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü ile araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
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