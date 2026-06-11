Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

Manisa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 21'i tutuklandı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapan sokak satıcılarına yönelik 9 Haziran'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 32 sentetik ecza, 1 kilo 907 gram sentetik uyuşturucu, 506,39 gram metamfetamin, 3,9 gram esrar ile hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

