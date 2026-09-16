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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 22:52 Güncelleme:
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        İl merkezi, Akhisar ve Soma ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1989 sentetik ecza hapı, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız silah ve 28 fişek ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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