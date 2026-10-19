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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sokak çalışmalarında bir adrese operasyon düzenlendi.

        Sarısu Mahallesi’nde belirlenen adreste yapılan aramada, 1 kilogramı aşkın esrar maddesi ele geçirildi.

        Operasyonda G.T. (50) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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