Manisa'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Kamil Aydemir (73), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Rahatsızlığı nedeniyle evinde hayatını kaybeden Aydemir için, başkanlığını yaptığı Demirci Muharip Gaziler Derneği önünde tören düzenlendi. Törende helallik alınmasının ardından Aydemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangası eşliğinde Alaca Camisi'ne getirildi. Aydemir'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Demirci Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Merkez Komutanı Hava Mühimmat Tahrip Albay Bora Uzunlar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, gaziler, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.