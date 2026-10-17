Manisa'da yük asansörünün halatlarının kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yük asansörünün halatlarının kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yük asansörünün halatlarının kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Süleymanlı Mahallesi'nde bir gıda işletmesinde çalışan Semanur Küçük'ün (49) içerisinde bulunduğu asansörün halatları koptu.
Küçük, asansörün zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Küçük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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