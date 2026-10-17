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        Manisa'da yük asansörünün halatlarının kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde yük asansörünün halatlarının kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Manisa'da yük asansörünün halatlarının kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde yük asansörünün halatlarının kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

        Süleymanlı Mahallesi'nde bir gıda işletmesinde çalışan Semanur Küçük'ün (49) içerisinde bulunduğu asansörün halatları koptu.

        Küçük, asansörün zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

        Küçük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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