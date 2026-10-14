Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sadık G. ile araçtaki eşi Cemile G. ve Selfinaz Ş. (49) ile kamyonetin sürücüsü Erhan Ç. ve araçtaki Ramazan Ç. (38) yaralandı.

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