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        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Uşak'tan İzmir istikametine giden Sadık G. (76) yönetimindeki 35 DD 2583 plakalı hafif ticari araç, ulaşımın köprü çalışması nedeniyle tek şeritten sağlandığı Selendi Kavşağı yakınlarında Mustafa A. (65) idaresindeki 43 FN 275 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından savrulan hafif ticari araç, karşı yönden gelen Erhan Ç'nin kullandığı 09 AHV 133 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sadık G. ile araçtaki eşi Cemile G. ve Selfinaz Ş. (49) ile kamyonetin sürücüsü Erhan Ç. ve araçtaki Ramazan Ç. (38) yaralandı.

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        Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cemile G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışına açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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