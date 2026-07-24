Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsü ile panelvanın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında dün yaşanan kazada yaralanan midibüs yolcusu Ramazan T. (70), tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ramazan T'nin yaşamını yitirmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. - Kaza Karaoğlanlı Mahallesi'nde dün H.T'nin (66) kullandığı 45 AJ 014 plakalı midibüs ile B.Y. (23) idaresindeki 06 FYP 941 plakalı panelvan çarpışmış, kazada midibüsteki Asım Girgeç (75) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücüler ile midibüsteki 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.