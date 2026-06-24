Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.





Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

