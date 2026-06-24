Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı

        Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı

        Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı

        Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


        Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Benzer Haberler

        Manisa'da uyuşturucu ve asayiş operasyonu: 10 kişiye işlem, 6 tutuklama
        Manisa'da uyuşturucu ve asayiş operasyonu: 10 kişiye işlem, 6 tutuklama
        Karaali'de yol kenarları temizlendi
        Karaali'de yol kenarları temizlendi
        Çiftçinin su kaynağı yeniden hayat buldu
        Çiftçinin su kaynağı yeniden hayat buldu
        Soma'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı
        Soma'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı
        Salihli'de fidan dip kurdu uyarısı
        Salihli'de fidan dip kurdu uyarısı
        Gördes'te 75. Yıl İlkokulu binası yenilenecek
        Gördes'te 75. Yıl İlkokulu binası yenilenecek