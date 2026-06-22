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        Salihli'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Salihli'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 19 Haziran'da Şehitler Mahallesi'nde S.İ. ve Ş.İ. ile Y.Y. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Y.Y, tabancayla bacağından yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan S.İ. ve Ş.İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. tutuklandı, Ş.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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