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        Şehzadeler'de balkondan düşen kişi öldü

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Şehzadeler'de balkondan düşen kişi öldü

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Sakarya Mahallesi Uzunyol Caddesi'ndeki beş katlı apartmanın üçüncü katında yaşayan Nafiz Özçil (47), dengesini kaybetmesi sonucu evinin balkonundan birinci katın balkonuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Özçil, kaldırıldığı hastanede öldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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