Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kadınların sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığı kazanması amacıyla hizmet veren Kadın Spor Merkezi’nde kış dönemi kayıtları başladı. Kardiyo, pilates ve aerobik eğitimlerinin verileceği merkezde salı ve perşembe günleri için de yeni kurs grupları açıldı.

Şehzadeler Belediyesi, kadınların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve spor yapabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şehzadeler Gençlik Evi bünyesinde oluşturulan Kadın Spor Merkezi’nde kış dönemi kayıtları alınmaya başlandı.

Merkezde devam eden eğitimlerin yanı sıra salı ve perşembe günleri için de yeni kurs kayıtları açıldı. 1,5 saat sürecek kurslara katılmak isteyen kadınlar, saat 10.00 ile 18.30 arasında kendilerine uygun saatleri seçebilecek.

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Kadın Spor Merkezi’nde uzman eğitmenler eşliğinde kardiyo, pilates ve aerobik eğitimleri verilecek.

Kayıt işlemleri Şehzadeler Gençlik Evi’nde yapılırken, kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 90 45 numaralı telefondan Şehzadeler Belediyesi Çözüm Merkezi’ne ulaşabilecek.