Soma'da bozuk 4 ton midye imha edildi
Manisa'nın Soma ilçesinde bir tırda ele geçirilen bozuk 4 ton midye imha edildi.
Giriş: 25.06.2026 - 16:06 Güncelleme:
Manisa'nın Soma ilçesinde bir tırda ele geçirilen bozuk 4 ton midye imha edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Soma Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 560 çuval içerisinde toplam 4 ton midye ele geçirildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilen midyeler daha sonra imha edildi.
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