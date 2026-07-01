Turgutlu'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Ömer Çakmak idaresindeki 42 HC 481 plakalı tır, Eski Manisa Yolu Semizler Blok Kavşağı'nda Şahin Mısır yönetimindeki 45 BBK 020 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Kaza anı çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

