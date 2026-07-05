Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Turgutlu'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

        Turgutlu'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Turgutlu'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Selvilitepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 4 itfaiye ekibi ve su tankerleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Balıkesir'de orman yangını!
        Balıkesir'de orman yangını!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını

        Benzer Haberler

        Türkiye'de ilk olan 'MASKİ GO' sistemi muhtarlara tanıtıldı
        Türkiye'de ilk olan 'MASKİ GO' sistemi muhtarlara tanıtıldı
        Manisa Büyükşehir'in "Akıllı" gözleri 7/24 yangına karşı nöbette
        Manisa Büyükşehir'in "Akıllı" gözleri 7/24 yangına karşı nöbette
        Manisa Büyükşehir'den Sarıgöl genelinde ilaçlama çalışması
        Manisa Büyükşehir'den Sarıgöl genelinde ilaçlama çalışması
        'Akustik Yaz Akşamları' Manisalılara müzik dolu bir hafta sonu yaşattı
        'Akustik Yaz Akşamları' Manisalılara müzik dolu bir hafta sonu yaşattı
        Manisa'da balkondan düşen İlayda, ağır yaralandı
        Manisa'da balkondan düşen İlayda, ağır yaralandı
        Manisa Büyükşehir'den Karacaahmet Türbesi'nde hummalı temizlik
        Manisa Büyükşehir'den Karacaahmet Türbesi'nde hummalı temizlik