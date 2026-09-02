Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Turgutlu'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Turgutlu'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Turgutlu'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınındaki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan V.G. idaresindeki 45 AHG 731 plakalı otomobile, S.A. idaresindeki 34 MEB 111 plakalı otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan S.A. idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonunda yakıt alan, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 KU 906 plakalı çöp nakil tırına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlardan hangisinde olduğu öğrenilemeyen yolcu E.E. yaralandı. Yaralı, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi

        Benzer Haberler

        Manisa'nın 'Altın Kız'ı ve milli yıldızlar dünya şampiyonasına hazır Aerobi...
        Manisa'nın 'Altın Kız'ı ve milli yıldızlar dünya şampiyonasına hazır Aerobi...
        Başkan Dutlulu Soma ve Akhisar'da yatırımları inceledi
        Başkan Dutlulu Soma ve Akhisar'da yatırımları inceledi
        Salihli'de orman yangını tedbirleri artırıldı
        Salihli'de orman yangını tedbirleri artırıldı
        Turgutlu Meclisi'nde 2027 bütçesi için ilk adım atıldı
        Turgutlu Meclisi'nde 2027 bütçesi için ilk adım atıldı
        Hüseyin Kağıt coşturdu, Başkan Daban sahnede oynadı
        Hüseyin Kağıt coşturdu, Başkan Daban sahnede oynadı
        Manisa FK, Iğdır FK deplasmanına hazır
        Manisa FK, Iğdır FK deplasmanına hazır