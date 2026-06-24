Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Uyuşturucu üretimi için ormanda kenevir yetiştirdiği fotokapanla belirlenen şüpheli tutuklandı

        Uyuşturucu üretimi için ormanda kenevir yetiştirdiği fotokapanla belirlenen şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu üretimi için ormanda kenevir yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Uyuşturucu üretimi için ormanda kenevir yetiştirdiği fotokapanla belirlenen şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu üretimi için ormanda kenevir yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen şüpheli tutuklandı


        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretimi için ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin tespit edilmesi amacıyla araziye iki fotokapan kuruldu. Şüphelinin H.E. olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

        Arazide ekili halde 110 kök kenevir ele geçirildi. H.E'nin evinde yapılan aramada ise 552 gram esrar, 112 gram kenevir tohumu ve bir ruhsatsız av tüfeği bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor

        Benzer Haberler

        Salihli'nin organik çileği ilgi odağı oldu
        Salihli'nin organik çileği ilgi odağı oldu
        Manisa'da 41 bin nikaha imza attı, gözyaşlarıyla veda etti
        Manisa'da 41 bin nikaha imza attı, gözyaşlarıyla veda etti
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa Kula'da uyuşturucu ve asayiş operasyonları; 6 tutuklama
        Manisa Kula'da uyuşturucu ve asayiş operasyonları; 6 tutuklama
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        Soma'daki orman yangınına müdahale devam ediyor
        Soma'daki orman yangınına müdahale devam ediyor