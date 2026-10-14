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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Salon: Muradiye

        Hakemler: Yasin Okumuş, Engin Duman

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Begic, Nisan Barut, Rasinska, Vanjak, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Melis Demir, Firdevs Kiremitçi, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Teixeira, Merve Nur Öztürk Bal)

        Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Burcu Yönder, Abderrahim, Artyshuk, Emine Arıcı)

        Setler: 26-24, 15-25, 22-25, 22-25

        Süre: 139 dakika

        MANİSA

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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