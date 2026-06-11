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        Yapay zeka destekli "Proje Sihirbazı" girişimcilerin hibe ve teşvik arayışını kolaylaştırıyor

        GÜNAY PABUŞÇU - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent bünyesinde geliştirilen yapay zeka destekli "Proje Sihirbazı" platformu, girişimci ve işletmelerin kendilerine uygun hibe ve teşvik programlarına daha hızlı ulaşmalarını sağlarken proje hazırlama süreçlerinde de rehberlik sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Yapay zeka destekli "Proje Sihirbazı" girişimcilerin hibe ve teşvik arayışını kolaylaştırıyor

        GÜNAY PABUŞÇU - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent bünyesinde geliştirilen yapay zeka destekli "Proje Sihirbazı" platformu, girişimci ve işletmelerin kendilerine uygun hibe ve teşvik programlarına daha hızlı ulaşmalarını sağlarken proje hazırlama süreçlerinde de rehberlik sunuyor.

        Soma Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Dr. Öğretim Üyesi Emre Uygur ve ekibi, ulusal ve uluslararası destek programlarını analiz ederek işletmelerin faaliyet alanlarına uygun çağrıları tespit etmede kolaylık sağlayan uygulama geliştirmek için çalışma yürüttü.

        Yaklaşık 4 yıllık AR-GE çalışmasının ardından hayata geçirilen ve "Proje Sihirbazı" adı verilen yapay destekli platform, kullanıcılara uygun hibe ve teşvik fırsatlarını bildirmenin yanı sıra proje fikirlerini değerlendiriyor, eksiklikleri belirliyor ve başvuru süreçlerinde yönlendirme yapıyor.

        İki yıldır aktif olarak kullanılan platform, 33 kurumun sunduğu 1000'in üzerinde hibe ve teşvik programını takip ederek 23 farklı sektörde faaliyet gösteren işletmelere destek veriyor.

        Emre Uygur, AA muhabirine, firmalarla yaptıkları görüşmelerde işletmelerin devlet desteklerine erişim sürecinde çeşitli sorunlar yaşadıklarını gözlemlediklerini söyledi.

        İşletmelerin çok sayıda kurumdan gelen çağrılar arasında kendilerine uygun olanları ayırt etmekte zorlandığını belirten Uygur, bazı firmaların ise destek programlarından son başvuru tarihlerine kısa süre kala haberdar olması nedeniyle hazırlık süreçlerini tamamlayamadığını ifade etti.

        - "SMS ve e-postayla bilgi veriyor"

        Bu ihtiyaçtan hareketle "Proje Sihirbazı"nı geliştirdiklerini anlatan Uygur, platformun işleyişine ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Proje Sihirbazı, herhangi bir firmanın sadece kendine özgü olabilen ulusal veya uluslararası devlet teşvikini, hibe programını bulup sadece bununla ilgili geri dönüş yapan bir platform. Yapay zekayla firmaların kendilerine ait olan çağrılarını devamlı takip ediyoruz. Kendilerine özgü bir çağrı bulduğumuz zaman SMS ve e-postayla bilgi veriyoruz. Proje Sihirbazı sayesinde firmamız bir proje çağrısından haberdar olabiliyor. Kafasına takılan tüm soruları yapay zeka asistanına sorabiliyor. Sistem, proje hazırlama sürecinde de kendini asiste ettirebiliyor. Projenizi yazarken metinlerin düzenlenmesi, bağlamın oturtulması ve kaynak taraması gibi tüm özellikleri de yine yapay zeka asistanıyla yürütebiliyorsunuz."

        Sistemin ayrıca başvuru öncesinde proje değerlendirmesi yaptığı bilgisini veren Uygur, "Başvuru yaptığınız projenizi tamamen başvuru değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre yapay zekayla değerlendiriyoruz. Başvuru yapmadan önce eksikliklerinizi görebilir, buna bağlı olarak tamamlayabilirsiniz. Bu sayede en doğruya yakın proje önerisini hazırlamanızın önünü açıyoruz." diye konuştu.

        - 16 proje fon almaya hak kazandı

        Bugüne kadar sistem üzerinden hazırlanan 16 projenin fon almaya hak kazandığını bildiren Uygur, şunları kaydetti:

        "Biz de kendi KOSGEB başvurumuzu bu sistem üzerinden hazırladık. Sistem aslında kendi kendini fonlayan bir yapıya dönüştü. En önemli özelliğimiz, yerli ve milli yapay zeka platformları geliştirme üzerine çalışmamız. Tüm sistemlerimiz lokal altyapılar üzerinde çalışıyor ve veriler yurt dışındaki bulut hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılmıyor. Biz bunu tamamen kendi sanal bulut ortamımızdaki kartlarımız üzerinden yürütüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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