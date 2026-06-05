Adalet Bakanı Gürlek, ara seçim yapılacak Mustafapaşa beldesinde konuştu:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesini hak ettiği yerlere getireceklerini belirterek, "Buradaki irade önemli. İnşallah 7 Haziran'da sizlerin iradesine talibiz." dedi.



Ara seçimde Cumhur İttifakı'ndan aday gösterilen Mustafa Özer'e destek için Mustafapaşa'ya gelen Gürlek, beldeye bağlı Ayvalı Mahallesi meydanında vatandaşlarla buluştu.



Gürlek, burada yaptığı konuşmada, bu bölgede büyüdüğünü, Nevşehir'in 33 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle bakanlık nezdinde temsil edildiğini söyledi.



Bölgenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını bildiklerini dile getiren Gürlek, şunları kaydetti:



"Mustafapaşa bizim bölgenin cennet köşesi. Burası vatandaşlarımızın turizmden evine ekmek götürdüğü bir bölge. Bu bölge hak ettiği yerlere gelecek. Buradaki irade önemli. İnşallah 7 Haziran'da sizlerin iradesine talibiz. Çok güzel bir kadro var. Ayvalı muhtarımız, belediye başkan yardımcısı olacak. Bizler de Adalet Bakanı olarak değil, bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızdayız. Ankara'ya ziyaretime geldiniz. Bana çok rahat ulaşabilirsiniz. Ben kendimi Adalet Bakanı olarak değil, bu bölgeden yetişen bir kardeşiniz olarak görüyorum. Bu bölgenin insanı merttir, sözüne sadıktır, misafirperverdir. Bu, Nevşehir'in yerleşik bir insan karakteridir. Bu yüzden inşallah sizler de pazar günü mertliğinizi gösterecek, iradenizi ortaya koyacaksınız. AK Parti belediyeleri biliyorsunuz ülkemizde belediyeciliğin yüz akıdır."



Gürlek, Mustafapaşa beldesinin kış mevsimi öncesinde doğal gaza kavuşacağını bildirdi.



Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Milletimiz, devletimiz, ülkemiz, ordumuz çok güçlü. 'Terörsüz Türkiye' süreci inşallah yakın zamanda Meclise gelecek." dedi.



Gürlek, sürece desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.



Konuşmanın ardından Gürlek, AK Parti Nevşehir Kadın Kolları üyeleri ile fotoğraf çektirdi.



Bakan Gürlek'e, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, Mustafapaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Özer de eşlik etti.



Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak.

