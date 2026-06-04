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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Mustafapaşa beldesinde seçmenle buluştu

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde seçmenle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:47 Güncelleme:
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Mustafapaşa beldesinde seçmenle buluştu

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde seçmenle bir araya geldi.

        Ağıralioğlu, beldede esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti, partisinin belediye başkan adayı Metin Akyol için destek istedi.

        Mustafapaşa Belediyesi önünde partililere seslenen Ağıralioğlu, partisinin 30 Ekim 2024'te kurulduğunu ve ilk defa otobüsün üzerinden milletin ufkuna seslendiğini söyledi.

        Ağıralioğlu, siyasetin rekabetle kalite bulduğunu ifade ederek, Anahtar Parti'nin Türk siyasetine iddialı bir giriş yaptığını savundu.

        Partisinin Türk siyasetinin yeni çınarı olma iddiasında olduğunu belirten Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

        "Anahtar Parti, Türkiye'ye yeniden umudu, çiftçiye yeniden ürettiğinin hakkını, emekliye haysiyetine uygun bir yaşama imkanını, çocuklarımıza hayallerini kurabileceği bir vatanı, iş insanına arkasında durabilecek finansmanı, dünyayla rekabette üniversitelerimize imtiyazlı bir alanı, Türk milletine, 86 milyona huzur içinde yaşanacak bir vatanı sunacak olanların partisi. Tertemiz bir partiniz var."

        Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin 86 milyonu kucaklayan bir parti olduğunu dile getirdi.

        Partisinin Mustafapaşa'da alacağı oyun, yarınlarda talip olacakları mesuliyetin alameti olacağını ifade eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

        "Milletin huzurunda kantardayız. Milletimiz bize teveccüh gösterir oy verirse, sözümüzü beğenir irademizi desteklerse, bu evlatlarımız hizmetimizi görsün derlerse, Türkiye hayalini Anahtar Parti için mesuliyet bilip Türk milletine böyle bir gelecek planlıyoruz. Bunlar için şunları yapacağız diye anlatıyoruz. Anlattıklarımızı beğenirse, bize memleket hizmetini verirse, Allah şahit memlekete verdiğimiz sözlerin tamamını namus hattında tutup mücadele edeceğiz. Hizmetlerini göreceğiz. Patron millettir."

        Seçime katılan tüm partilere de başarı dileyen Ağıralioğlu, Mustafapaşa'ya en çok hizmet edecek adayın seçimi kazanması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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