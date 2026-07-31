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        Fındıktan ilham aldı, tescilli kabak çekirdeğiyle ezme ve çikolata üretti

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de bir girişimci, coğrafi işaret tescilli kabak çekirdeğini katma değerli ürünlere dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Fındıktan ilham aldı, tescilli kabak çekirdeğiyle ezme ve çikolata üretti

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de bir girişimci, coğrafi işaret tescilli kabak çekirdeğini katma değerli ürünlere dönüştürüyor.

        Kentte uzun yıllar özel sektörde makine mühendisliği yapan 48 yaşındaki İbrahim Ünal, 2019 yılında coğrafi işaret tescili alan "Nevşehir Kabak Çekirdeği"ni yalnızca çerez olmaktan çıkarıp kahvaltılık ezme, krokan ve çikolata olarak tüketiciye sunmak için çalışma başlattı.

        Yaklaşık 4 yıl süren AR-GE çalışmalarının ardından Sulusaray beldesinde açtığı atölyede üretime başlayan Ünal, yöre çiftçisinden temin ettiği kabak çekirdeğinden üretilen gıda maddelerini, Kapadokya'daki otellere, hediyelik eşya mağazalarına, marketlere ve internet üzerinden tüketicilere ulaştırıyor.

        Girişimci İbrahim Ünal, AA muhabirine, ailesiyle yaptığı Karadeniz gezisinde fındıkla yapılan ürünleri gördüğünde kabak çekirdeğini de benzer şekilde değerlendirme fikrinin oluştuğunu anlattı.

        Çinko, magnezyum, demir ve E vitamini açısından zengin kabak çekirdekli gıdalar üretmek için kolları sıvadığını belirten Ünal, yaklaşık 6 ay önce üretmeye başladığı ürünlerin beğeniyle tüketildiğini kaydetti.

        Bulgaristan ve Slovenya'dan da talep geldiğini ve ihracat görüşmesine başladıklarını dile getiren Ünal, ürün yelpazesini genişletmek amacıyla yeni denemeler yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

        Ünal, farklı damaklara hitap edebilmek için şekersiz, şekerli, ballı, cevizli, limonlu ve portakallı ezmeler ürettiklerini, sade ezmede yüzde 100, çikolatada yüzde 65, şekerli ezmelerde yüzde 80 oranında kabak çekirdeği kullandıklarını ifade etti.

        - Fındıktan ilham alarak üretime başladı

        Mevcut kapasitesiyle günlük yaklaşık 100 kavanoz ezme, 250-300 paket krokan ve 150-200 kutu çikolata ürettiklerini anlatan Ünal, şöyle konuştu:

        "Karadeniz gezisinde ezme, draje gibi fındığın türevleriyle katma değer sağladıklarını gördüm. Neden kabak çekirdeğiyle de olmasın diye düşünerek böyle bir yola çıktık. Ham maddemizi özellikle Sulusaray beldesindeki çiftçilerimizden alıyor, yetmediği takdirde de diğer ilçelerimizden temin ederek üretime devam ediyoruz. Özellikle turistik otellerde bir kiloluk kavanozlarda kahvaltılarda sunuluyor. Ayrıca, turistlerin uğrak yerleri olan hediyelik eşya dükkanlarında, marketlerde satış gerçekleştiriyoruz.


        Doğal ürünler pazarının çok büyüyeceğini düşünüyorum. Kabak çekirdeğinin coğrafi işaret tescilli olmasından dolayı Nevşehir'in tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlamak başlıca hedefimiz. Kabak çekirdeğine ilgiyi bu ürünlerle artıracağımızı düşünüyorum."

        Ünal, kabak çekirdeğinin değerlendirilmesine yönelik çabaların yöredeki kabak ekim alanının artmasına katkı sunacağına inandığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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