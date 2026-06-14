Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Kapadokya'da Turkcell ile milli maç heyecanı

        Kapadokya'da Turkcell ile milli maç heyecanı

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç, Kapadokya'da Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Kapadokya'da Turkcell ile milli maç heyecanı

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç, Kapadokya'da Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan izlendi.

        Nevşehir'in Göreme beldesindeki festival alanına gelen turistler ve vatandaşlar, maçı Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan takip etti.

        Peribacalarıyla kaplı alanda futbol severlere ikramlarda bulunulurken, karşılaşmanın devre arasında çeşitli yarışmalar yapıldı.

        Karşılaşmayı izleyen vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de ellerinde Türk bayrakları ile A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

        Çinli turist Sunjie Le, AA muhabirine, Kapadokya'da ay-yıldızlı takıma destek vermenin heyecan verici olduğunu belirterek, "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Çin’den Türkiye’ye karavanla geldik. Kapadokya bizde çok derin ve güzel bir izlenim bıraktı. Tam da Dünya Kupası'nın olduğu dönemde burada olmak keyifli." diye konuştu.

        Tahsin Sezer de günün erken vakitlerinde alana geldiğini ifade ederek, "Turkcell'e bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyor, milli takımımıza başarı diliyoruz. Burada çok güzel bir ortam oluştu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da milli maç heyecanı
        Kapadokya'da milli maç heyecanı
        Kimliğini evde unutan öğrenci için polisler seferber oldu
        Kimliğini evde unutan öğrenci için polisler seferber oldu
        Nevşehir'de ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu
        Nevşehir'de ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu
        TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği, Forum Kapadokya'da ücretsiz olarak g...
        TÜBİTAK Bilim Her Yerde çocuk şenliği, Forum Kapadokya'da ücretsiz olarak g...
        Kimliğini kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
        Kimliğini kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
        Nevşehir merkezli 120 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 17 tutukl...
        Nevşehir merkezli 120 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 17 tutukl...