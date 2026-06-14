Kapadokya'da Turkcell ile milli maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç, Kapadokya'da Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan izlendi.



Nevşehir'in Göreme beldesindeki festival alanına gelen turistler ve vatandaşlar, maçı Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan takip etti.



Peribacalarıyla kaplı alanda futbol severlere ikramlarda bulunulurken, karşılaşmanın devre arasında çeşitli yarışmalar yapıldı.



Karşılaşmayı izleyen vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de ellerinde Türk bayrakları ile A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.



Çinli turist Sunjie Le, AA muhabirine, Kapadokya'da ay-yıldızlı takıma destek vermenin heyecan verici olduğunu belirterek, "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Çin’den Türkiye’ye karavanla geldik. Kapadokya bizde çok derin ve güzel bir izlenim bıraktı. Tam da Dünya Kupası'nın olduğu dönemde burada olmak keyifli." diye konuştu.



Tahsin Sezer de günün erken vakitlerinde alana geldiğini ifade ederek, "Turkcell'e bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyor, milli takımımıza başarı diliyoruz. Burada çok güzel bir ortam oluştu." dedi.



