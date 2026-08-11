Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de 1 kilo 453 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Nevşehir'de 1 kilo 453 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 453 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Nevşehir'de 1 kilo 453 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 453 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda şüpheli H.U'ya ait araçta narkotik köpeği "Zırh"ın desteğiyle yapılan aramada, 1 kilo 453 gram sentetik uyuşturucu madde ile hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        REKLAM

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu motokurye hayatını ka...
        Nevşehir'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu motokurye hayatını ka...
        Kapadokya'ya gelen ziyaretçiler Kızılırmak'ta düzenlenen gondol turlarını d...
        Kapadokya'ya gelen ziyaretçiler Kızılırmak'ta düzenlenen gondol turlarını d...
        Kurye kazada öldü; alkollü otomobil sürücüsü gözaltına alındı
        Kurye kazada öldü; alkollü otomobil sürücüsü gözaltına alındı
        Narkotik köpeği 'Zırh' uyuşturucu sevkiyatını engelledi
        Narkotik köpeği 'Zırh' uyuşturucu sevkiyatını engelledi
        Nevşehir Kültür Yolu Festivali dokuz günü geride bıraktı
        Nevşehir Kültür Yolu Festivali dokuz günü geride bıraktı
        Türkiye Kültür Yolu Festivali, Nevşehir'i kültür ve sanatla buluşturdu
        Türkiye Kültür Yolu Festivali, Nevşehir'i kültür ve sanatla buluşturdu