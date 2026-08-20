Nevşehir'de 3 gündür haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 20.08.2026 - 16:59 Güncelleme:
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Acıgöl ilçesinde yaşayan anneannesinin yanına gelen Mehmet Yılmaz'dan 3 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
İlçe merkezi ve arazide arama yapan ekiplerin çalışması sürüyor.
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