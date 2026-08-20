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        Nevşehir'de 3 gündür haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Nevşehir'de 3 gündür haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Acıgöl ilçesinde yaşayan anneannesinin yanına gelen Mehmet Yılmaz'dan 3 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        İlçe merkezi ve arazide arama yapan ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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