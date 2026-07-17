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        Nevşehir'de 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Nevşehir'de 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Nevşehir'de yalnız yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kapucubaşı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Fehmi A'dan (60) komşuları bir süre haber alamadı.

        Evden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Fehmi A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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