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        Nevşehir'de araçtan altın ve para hırsızlığına ilişkin 4 zanlı yakalandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde mola veren ailenin otomobilinden ziynet eşyası ve para bulunan çantayı çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Nevşehir'de araçtan altın ve para hırsızlığına ilişkin 4 zanlı yakalandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde mola veren ailenin otomobilinden ziynet eşyası ve para bulunan çantayı çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa'dan aracıyla Van'a gitmek için yola çıkan M.T, eşiyle Avanos ilçesi Kalaba beldesinde mola verdi.

        Mola sonrası otomobilindeki el çantasının yerinde olmadığını fark eden M.T. ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine jandarma ekipleri, çantanın bulunması için çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olayı A.Z, M.Z, A.G. ve E.N.I'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, operasyonla 4 zanlıyı Hacıbektaş ilçesinde yakaladı.

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        Araçta yapılan aramada ele geçirilen 2 bilezik, 4 altın, 14 gram altın, 3 yüzük ve 10 bin lira bulunan çanta sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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