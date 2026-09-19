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        Nevşehir'de devrilen otomobilin başka bir otomobile çarpması güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de devrilen otomobilin savrularak başka bir otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 21:50 Güncelleme:
        Nevşehir'de devrilen otomobilin başka bir otomobile çarpması güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de devrilen otomobilin savrularak başka bir otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayseri-Avanos kara yolunda seyreden Mehmet D. idaresindeki 74 AT 820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karakaya Kavşağı yakınında devrildi.

        Savrulan araç yol üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkmaya hazırlanan Hakan S. yönetimindeki 41 FDG 49 plakalı otomobile çarparak durabildi.

        Kazayı her iki sürücü de yara almadan atlattı.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Muayenenin ardından sağlık ekibi kaza yerinden ayrılırken, polisin alkol ölçümünde sürücülerden Mehmet D'nin 1,73 promil alkollü olduğu belirlendi.

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        Alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı.

        Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntüde, devrilen otomobilin savrularak başka bir otomobile çarptığı, kazayı görenlerin sürücülere yardım etmek için olay yerine koştuğu görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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