Nevşehir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan 27 zanlı tutuklandı

Nevşehir'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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