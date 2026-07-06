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        Nevşehir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan 27 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Nevşehir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan 27 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


        Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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