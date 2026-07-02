Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Nevşehir'de "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Yunus A. (58), evlenmek için anlaştığı H.D. (20) ile yakını olarak tanıttığı S.Ç.A'nın (46), 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını, bir miktar parasını ve cep telefonlarını alarak kaçtıkları ihbarında bulundu.

        Bu kapsamda çalışma başlatan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlıları Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yakaladı.

        Şüpheli kadınların üzerinde Yunus A'ya ait ziynet eşyaları, bir miktar para ve cep telefonları ele geçirildi.

        Nevşehir'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. ve S.Ç.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan şüpheliler H.D. ve S.Ç.A, bir süre önce Nevşehir'de bir kuyumcudan alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de 25 kaçak göçmen yakalandı
        Nevşehir'de 25 kaçak göçmen yakalandı
        Nevşehir'de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı
        Nevşehir'de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı
        Altınlarla kaçmaya çalışan gelin ve iş birlikçisi yakalandı (2)
        Altınlarla kaçmaya çalışan gelin ve iş birlikçisi yakalandı (2)
        Altınlarla kaçmaya çalışan gelin ve iş birlikçisi yakalandı
        Altınlarla kaçmaya çalışan gelin ve iş birlikçisi yakalandı
        Sahte gelin düğün hazırlığını vurguna çevirdi Damadı 1 milyon lira dolandır...
        Sahte gelin düğün hazırlığını vurguna çevirdi Damadı 1 milyon lira dolandır...
        Nevşehir'de otomobil ile motorlu bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Nevşehir'de otomobil ile motorlu bisiklet çarpıştı: 1 yaralı