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        Nevşehir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı

        Nevşehir'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Nevşehir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı

        Nevşehir'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, kent merkezi ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

        Serginin açılış kurdelesi Vali Hüseyin Kök ve bazı protokol üyelerince kesildi.

        Vali Kök ve diğer katılımcılar, çinicilik, seramik, ebru, halı dokuma gibi kurslarda ortaya çıkarılan ürünleri inceleyip kursiyerlerden bilgi aldı.

        Etkinlikte konuşan Kök, değişimin hızlandığı ve bilginin sürekli yenilendiği günümüzde öğrenmenin hayatın tüm evrelerine yayılan kesintisiz bir süreç haline geldiğini ifade etti.

        Kök, bireylerin kendilerini geliştirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve topluma daha güçlü katkı sunabilmeleri için hayat boyu öğrenmenin önemli bir gereklilik olduğunu belirtti.

        Nevşehir'de eğitim alanındaki çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Kök, kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen faaliyetlerin artarak sürmesini temenni etti.

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