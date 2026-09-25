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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

        Hüseyin D. yönetimindeki 06 BR 6858 plakalı otomobil, Nevşehir-Kayseri kara yolunda, aynı güzergahtaki Erhan C. idaresindeki 34 HZA 889 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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