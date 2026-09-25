Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.
Hüseyin D. yönetimindeki 06 BR 6858 plakalı otomobil, Nevşehir-Kayseri kara yolunda, aynı güzergahtaki Erhan C. idaresindeki 34 HZA 889 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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