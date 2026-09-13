Nevşehir'de itfaiye eri yangından kurtardığı kirpiye su verdi

Çevredekilerin yardımıyla itfaiye eri tarafından su verilen kirpi daha sonra doğal yaşam alanına salıverildi.

Nar beldesi kırsalındaki otluk arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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