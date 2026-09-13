Nevşehir'de itfaiye eri yangından kurtardığı kirpiye su verdi
Nevşehir'de arazi yangınına müdahale eden itfaiye eri, alevlerin arasından kurtarılan kirpiye su verdi.
Nevşehir'de arazi yangınına müdahale eden itfaiye eri, alevlerin arasından kurtarılan kirpiye su verdi.
Nar beldesi kırsalındaki otluk arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesinin ardından Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti.
İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin destek verdiği çalışmada yangın söndürüldü.
Müdahale sırasında yangından etkilenen kirpiyi fark eden itfaiye eri, hayvanı yangın alanından alarak güvenli bölgeye çıkardı.
Çevredekilerin yardımıyla itfaiye eri tarafından su verilen kirpi daha sonra doğal yaşam alanına salıverildi.
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