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        Nevşehir'de kuyuya düşen 2 köpek kurtarıldı

        NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Nevşehir'de kuyuya düşen 2 köpek kurtarıldı

        NEVŞEHİR’in Ürgüp ilçesinde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Şahinefendi köyünde hayvanlarını otlatan bir kişi, boş su kuyusundan köpek sesleri geldiğini duydu. Kuyuda 2 köpeğin mahsur kaldığını fark eden köylü, durumu Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan 2 köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu halat bağlanan köpekler, kuyudan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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