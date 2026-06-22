Nevşehir'de Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı düzenlendi

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı düzenlendi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna bağışladığı arsada inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin diyarında, muharrem ayının müstesna bir gecesinde aynı lokmayı paylaşmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.



Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin temelinin yaklaşık 3 yıl önce atıldığını ifade eden Uygur, bugün burada bu oruç açma gününde dergahı ziyaret ettiklerinde 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde her türlü teferruatın düşünüldüğü muhteşem cemevinin, dergahın bütün canların kullanımına, istifadesine açıldığını görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.



Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçenlere şükranlarını sunan Uygur, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Muharrem ayı rahmetin ve bereketin ayıdır. Aynı zamanda muharrem ayı yas-ı matem ayıdır. Peygamber Efendimizin 'Reyhan Çiçeğim' diye adlandırdığı torunlarından Hazreti Hüseyin ve ehlibeytinin Kerbela'da şehit edilmesinin ayıdır. Ehlibeyt sevgisi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi bize Peygamber Efendimizden emanettir. Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimizin temelinde ehlibeyt sevgisi vardır. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir köşesinde büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. Haklının güçlü olduğu bir dünya mümkün oluncaya kadar biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi, onun öncülüğünde işte bu ebedi ve ezeli kardeşliğimizden almış olduğumuz güçle ve ilhamla zulmün karşısında durmaya, hakkın yanında durmaya inşallah devam edeceğiz."



- "Dergahımızın faaliyete başladığını herkes görmüş oluyor"



MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yaşar Yıldırım, katılımcılara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti.



Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin işlevini yerine getirmesinin önemli olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:





"Biz burada bir açılış yapmıyoruz, burada bir muharrem orucu açıyoruz. Muharrem orucu açarken de dergahımızın faaliyete başladığını herkes görmüş oluyor. Biz bundan takriben 3 yıl evvel burada temel attık. Elhamdülillah, Rabb'im bize buranın açılmasını da nasip etti. Biz buraya siyasete de gelmedik, ticarete de gelmedik. Biz buraya 'Hak Muhammed Ali' diyen canlara hizmet için geldik. Onlar inançlarını, geleneklerini daha rahat yaşasın, öğrensin, bilsin diye de bu dergah yapıldı. Burasına, önce Devlet Bahçeli'nin aldığı arsada bir cemevi yapılmak üzere başlanmış, daha sonra Cumhur İttifakı sahip çıkmış, devlet sahip çıkmıştır. Önemli olan bundan sonra buranın nasıl çalışacağı, önemli olan buranın işlevini yerine getirmesidir."



- "Devletimizin ve siyasi iktidarımızın yanındayız"



Anadolu İrfanı Dernekleri Federasyonu Başkanı Haydar Şahin, inancın siyasete alet edilmesine, bunun üzerinden ayrıştırıcı ve kamplaştırıcı söylemlere karşı olduklarını söyledi.



Etnik ve mezhep temelli sıkıntıları deşerek ülkeyi ve vatanı bölmeye çalışanlara karşı olduklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:



"Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte barış ve huzur yolunda, milli birlik ve beraberliğimizin sağlanması yolundaki adımların sonuna kadar yanındayız. İçeriden ve dışarıdan gelecek tehdit ve ülkemize yönelik savaş çığırtkanlığı yapanlara karşı devletimizin iç cephenin tahkimi yolundaki rotasının yanındayız. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlara dönük ayrımcılık, düşmanlık besleyen politikalara karşı özellikle Filistin'de kan içici İsrail devletinin zalimliğine ve zulmüne maruz kalan mazlum halklara sahip çıkan devletimizin ve siyasi iktidarımızın yanındayız. Bizi önder ülke olma yolunda ilerleten devletimizin ve siyasi iktidarımızın yanındayız. İnanç özgürlüğü önündeki engelleri kaldırarak dün başörtüsü yasağını, bugün Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurarak birlik ve beraberliğimize ufuk açan 'Hep birlikte Türkiye'yiz' ideali için çalışan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındayız. 'Aleviler cemevlerini ibadet yeri olarak görüyorsa bizim kabulümüzdür.' diyen, bugün burada oruç açmaya geldiğimiz cemevinin yapılmasını sağlayarak bu tartışmayı bitiren, 'Bir cumhurbaşkanı yardımcısı da Alevi olabilir' diyerek bambaşka bir ufuk açan, Alevileri herkesten daha çok sahiplenen bilge lider Sayın Devlet Bahçeli'nin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda bugün tam bağımsız, güçlü, önder ülke olmak yolunda ilerleyen devletimizin ve buna hizmet eden siyasi iktidarımızın yanındayız."



- "Bir yol açıldı"



Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdem Cömert, federasyonlarının ev sahipliğinde bir oruç açma etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Cemevinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Cömert, "Bir yol açıldı. 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Hüseyin Gazi'de bizim bir muharrem oruç açma etkinliğimize katılıp bizlerle lokma paylaşmasıyla bu yol açıldı. Ardından Sayın Devlet Bahçeli, kıymetli büyüğümüz bize bu arsayı, bu binayı bağışladı. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli'ye bize bu binayı, bu hizmeti sunduğu için teşekkürü bir borç biliyoruz. Bizim Allah'ımız, Peygamberimiz, kitabımız, bayramlarımız, yas-ı matemlerimiz, İmam Hüseyin'e duyduğumuz acı bir. Bu acıyı ve yası tuttuğumuz günlerde sizinle bu lokmayı paylaşmayı büyük bir şeref olarak biliyoruz." diye konuştu.



Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Esin Saykan da muharrem ayının Alevi Bektaşi inanç ve kültür dünyasında derin anlamlar taşıyan mübarek bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.



Dedegarkın Ocağı dedelerinden Hüseyin Dedekargınoğlu'nun destur vermesiyle vatandaşların oruçlarını açtığı programda, sanatçı Öznur Ağbaba da deyişleri, mersiyeleri ve ağıtlarıyla sahne aldı.



Programda, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, BBP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve gazeteci Ayhan Bilgin de konuşma yaptı.

