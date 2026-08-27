Nevşehir'de semt pazarı hizmete açıldı

Arı, mahalle sakinlerinin modern, olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecekleri konforlu bir ortamda alışveriş yapmalarına imkan tanıyacak tesisin, bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 1100 metrekarelik alana yapılan semt pazarının açılışı için tören düzenlendi.

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