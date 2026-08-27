Nevşehir'de semt pazarı hizmete açıldı
Nevşehir Belediyesince yaptırılan kapalı pazar alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Nevşehir Belediyesince yaptırılan kapalı pazar alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 1100 metrekarelik alana yapılan semt pazarının açılışı için tören düzenlendi.
Törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, seçimden önce sözünü verdiği vizyon projelerinden birinin daha hayata geçirildiğini belirtti.
Arı, mahalle sakinlerinin modern, olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecekleri konforlu bir ortamda alışveriş yapmalarına imkan tanıyacak tesisin, bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.
Programda, müzik dinletisi sunuldu ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.