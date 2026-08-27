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        Nevşehir'de semt pazarı hizmete açıldı

        Nevşehir Belediyesince yaptırılan kapalı pazar alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Nevşehir'de semt pazarı hizmete açıldı

        Nevşehir Belediyesince yaptırılan kapalı pazar alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 1100 metrekarelik alana yapılan semt pazarının açılışı için tören düzenlendi.

        Törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, seçimden önce sözünü verdiği vizyon projelerinden birinin daha hayata geçirildiğini belirtti.

        Arı, mahalle sakinlerinin modern, olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecekleri konforlu bir ortamda alışveriş yapmalarına imkan tanıyacak tesisin, bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.

        Programda, müzik dinletisi sunuldu ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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