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        Nevşehir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Nevşehir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


        Merkeze bağlı Alacaşar köyünde, plakaları öğrenilemeyen Hüseyin A'nın kullandığı otomobil ile Derviş K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Derviş K. ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Derviş K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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